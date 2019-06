James Rodriguez al Napoli, AS: "Ancelotti ne va pazzo, è la priorità: lo vuole a tutti i costi! L'entourage conferma, si tratta sulla formula"

Ultimissime calcio Napoli - “Ancelotti è pazzo di James Rodriguez”. Il titolo campeggia in primo piano sulla homepage dell'autorevole quotidiano spagnolo AS, vicinissimo alle vicende del Real Madrid. Arrivano anche la conferma dell’entourage del colombiano

Calciomercato Napoli-James Rodriguez, Ancelotti lo vuole a tutti i costi

L’allenatore del Napoli, secondo quanto riferito dall'entourage del giocatore ad AS, vuole a tutti i costi il fantasista che ha fatto ritorno al Real dopo il biennio passato in prestito al Bayern Monaco

Si cercherà in ogni modo di portarlo in maglia azzurra. Il sì di James è già arrivato, adesso - continua AS - si aspetta l’affondo di De Laurentiis che ha intensificato i contatti con Florentino Perez. La Ssc Napoli starebbe negoziando un pagamento a rate o un prestito con diritto di riscatto, ma il Real Madrid vorrebbe monetizzare almeno 42 milioni per rientrare dall'investimento di 200 mln fatto in questa finestra di mercato per tesserare Mendy, Jovic e Hazard.