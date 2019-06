Il Mattino - Il Real Madrid valuta James Rodriguez 40 mln. L'ingaggio è elevato, ma il Napoli ci può arrivare

Ultimissime calcio Napoli - Dopo gli acquisti nel primo anno di Benitez di Albiol, Callejon e Higuain il Napoli lavora per un nuovo feeling con il Real Madrid. Come riporta Il Mattino, la SSC Napoli sta monitorando un paio di profili del Real. Innanzitutto James Rodiguez, il colombiano resterà in prestito al Bayern Monaco fino al 15 giugno, poi però non sarà riscattato e tornerà al Real Madrid. Anche Marcos Llorente, Theo Hernandez e Dani Ceballos nel mirino della società azzurra.

James Rodriguez-Napoli, la situazione

Notizie calcio Napoli - James Rodriguez è uno dei pupilli di Carlo Ancelotti che lo ha allenato sia a Madrid che al Bayern Monaco. La valutazione è di 40 milioni: con il Real certamente non proseguirà perché non rientra nei piani tecnici di Zidane ed ecco che il Napoli potrebbe affondare il colpo anche se l'ingaggio (7 milioni) è molto elevato. Theo Hernandez il Real lo valuta circa 25 milioni, Marcos Llorente, invece, piace anche all'Arsenal. Infine Ceballos è anche nel mirino del Tottenham e Lazio.