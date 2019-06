James-Napoli, Venerato a CN24: "Colloquio notturno e controproposta del Real, il Napoli chiede pagamento in 4 rate! L'ufficialità entro pochi giorni"

Calciomercato Napoli - E' entrata nel vivo la trattativa fra SSC Napoli e James Rodriguez, con le offerte concrete portate dl suo agente Jorge Mendes al Real Madrid. L'accordo col calciatore, che vuole Napoli e soprattutto spinge per ritrovare Carlo Ancelotti che l'ha allenato a Madrid e a Monaco di Baviera, non è in dubbio: non resta che chiudere col Real Madrid.

James-Napoli ai dettagli: le cifre del colpo di mercato

L'esperto di calcio mercato della Rai, Ciro Venerato, ha raccontato gli ultimi aggiornamenti della trattativa ai microfoni di CalcioNapoli24: