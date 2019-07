James-Napoli, Mendes spinge per l'azzurro! CorSport: si è promesso ad Ancelotti, messaggio subliminale per la trattativa

Calciomercato Napoli - Un altro giorno è volato via e il mercato è rimasto lì, fermo su stesso, con i cancelli di Valdebebas che James Rodriguez ha attraversato per la prima volta, in occasione del suo primo allenamento con il Real Madrid (lui, Casemiro e Militão, i reduci della “Copa America”). L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda, vi proponiamo uno stralcio.

James-Napoli, le ultime