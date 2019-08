James-Napoli, Gazzetta: il colombiano non vede garanzie sul prestito e vuole solo cessione definitiva. Filtra ottmismo dagli azzurri

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un retroscena importante legato al futuro di James Rodriguez che continua ad essere in trattativa con il Napoli

"La trattativa con Florentino Perez è in stand by, il presidente madrilista non è per niente intenzionato a fare passi indietro, vuole i 42 milioni di euro richiesti per la cessione a titolo definitivo del talento colombiano. Una soluzione che ha chiesto anche lo stesso James Rodriguez, stanco com’è di essere ceduto sempre in prestito e di non avere certezze sul futuro. E la presa di posizione del giocatore rappresenta un altro ostacolo duro da superare per il Napoli. La proposta di De Laurentiis resta quella iniziale: prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nell’ambiente napoletano, l’ottimismo non manca, c’è la convinzione che, alla fine, il giocatore arriverà".