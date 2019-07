James, l'ex moglie: "Il Real vuole tanti soldi in un’unica soluzione, gli affari prescindono dalla volontà del calciatore". Gazzetta: oltre al Napoli ci sono Atletico e PSG

Calcio Mercato Napoli - Parlando ai microfoni di Sky, il presidente Aurelio De Laurentiis ha ribadito la posizione del Napoli sull'affare James:

«Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. Non abbiamo annullato la nostra attesa ma per scongelarci serve che il Madrid consideri che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito»