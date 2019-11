David Beckham ha già le idee chiare per la panchina del suo Inter Miami. Come riporta il Telegraph, infatti, la stella inglese avrebbe scelto il francese Patrick Vieira, oggi alla guida del Nizza. Il club di Beckham, lo ricordiamo, militerà in MLS dal 2020. Sfumata, a questo punto la pista che portava a Carlo Ancelotti del Napoli.