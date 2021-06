Italia-Belgio è Insigne vs Mertens: chi perde raggiunge Spalletti in ritiro! Entrambi resteranno a Napoli

Ultime notizie Napoli. Oggi La Repubblica fa il punto sul futuro di Lorenzo Insigne e Dries Mertens, gli attaccanti del Napoli che saranno l'uno contro l'altro nella sfida dei quarti di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio. Chi perde raggiungerà Luciano Spalletti negli ultimi giorni del ritiro a Dimaro-Folgarida. Insigne e Mertens sperano di non allenarsi in Trentino: vorrebbe dire qualificarsi per la semifinale degli Europei. Ma ci riuscirà soltanto uno. L’altro arriverà prima da Spalletti. Venerdì il verdetto.

Repubblica non ha dubbi: alla fine Insigne rinnoverà con il Napoli. "Dovrà discutere del rinnovo del contratto ( scadenza 2022), ma la società non intende privarsi del suo gioiello più luccicante e quindi farà di tutto per trovare un’intesa sul prolungamento".

Anche per l'attaccante belga il futuro è a Napoli: "Sarà prezioso pure Mertens, pronto al ruolo di alternativa di lusso: può far rifiatare Osimhen e Zielinski e naturalmente ha le capacità per dialogare con tutti e due. Il Napoli non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di privarsi del belga che ha allontanato tutte le voci sul suo futuro. Vuole vestire ancora la maglia azzurra e sarà decisivo soprattutto a gennaio e febbraio, quando Osimhen disputerà la Coppa d’Africa con la Nigeria".