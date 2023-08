Ipotesi Lozano per la Fiorentina! Può rimpiazzare Nico Gonzalez, ma ad una condizione

È Hirving Lozano l'ultima idea di calciomercato della Fiorentina, nel caso in cui servisse rimpiazzare la cessione di Nico Gonzalez al Brentford.

Fiorentina su Lozano

Secondo quanto riporta Goal.com, il messicano in uscita dal Napoli ha già rifiutato un'offerta di rinnovo contrattuale da 3 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta anche per le casse del club di Commisso, ma se le pretese di Lozano dovessero abbassarsi ecco che il passaggio in viola diventerebbe una pista percorribile.

Fiorentina su Lozano, le alternative sono Berardi e Orsolini.