Ipotesi Inter Miami per Higuain: contatti con Beckham, ma c'è un intoppo

Calciomercato - Non solo Blaise Matuidi, anche Gonzalo Higuain potrebbe ripartire dagli Stati Uniti e in particolare dall'Inter Miami di David Beckham. Lo riferisce il canale argentino TycSport, svelando come ci sia stato un contatto diretto tra l'ex stella inglese e il Pipita ufficialmente in uscita dalla Juventus.

La MLS, per questo finale di carriera, sembra una soluzione gradita al centravanti. Ma al momento c'è un intoppo di natura economica che frena il tutto. Higuain, infatti, è legato fino al 2021 col club bianconero e con un faraonica ingaggio da 7.5 milioni di euro a cui sembra non voler rinunciare. La possibile risoluzione, pertanto, sarebbe possibile solo se la Vecchia Signora gli offrisse una ricca buonuscita.