"Io nel Napoli di De Laurentiis non ci voglio restare". Kiss Kiss Napoli: Di Lorenzo non si presenterà in ritiro, possibile nuovo summit

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spero e credo che ci siano ancora margini per ricomporre la situazione tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo: il primo vertice avuto da Antonio Conte, il ds Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi non ha sortito effetti.

L’agente in Germania ha parlato con Di Lorenzo e ha esposto tutti gli argomenti di cui si è parlato. Però siamo al braccio di ferro tra le parti: il calciatore ha ribadito all’agente di riferire al Napoli che il ciclo è chiuso e non c’è possibilità di continuare in azzurro.

Il calciatore non solo ritiene chiuso il ciclo, ma la chiusura è netta e quando gli è stato riferito della linea dura da parte della società, ovvero il finire in tribuna, il calciatore ha risposto testualmente ‘Io nel Napoli di De Laurentiis non ci voglio restare’.

Dopo gli Europei avrà diritto a due settimane di ferie, il 30 luglio è prevista la convocazione a Castel di Sangro ma non andrà in ritiro. Ed il giocatore ha riferito di non avere problemi con quattro anni di tribuna.

Le parti si raggiorneranno il 27 giugno, il giorno dopo la presentazione di Antonio Conte: ci sarà un nuovo vertice con Manna, si discuterà anche del rinnovo di Michael Folorunsho. Si spera che la mediazione tra le parti possa avere effetti positivi, il braccio di ferro non porterebbe a nulla se non ad una rottura”