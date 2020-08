Inter-Tonali, affare in dirittura d'arrivo: raggiunto l'accordo con il calciatore, si tratta con il Brescia

Ultimissime calcio mercato Napoli - Sandro Tonali ha scelto l'Inter. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore sta seguendo con interesse la scalata dei nerazzurri in Europa League ed attende sviluppi nella trattativa con il Brescia, dopo aver dato incarico al suo agente Bozzo di cercare di chiudere il cerchio. L'Inter non teme inserimenti della Juve, del Milan e del Paris Saint Germain perché sa che il ragazzo ha la ferma volontà di lavorare con Antonio Conte. Accordo, in tal senso, già trovato sulla base di un contratto di cinque anni a tre milioni e mezzo a stagione.