Inter su Allan? Gazzetta: ipotesi sconto se Politano va al Napoli, il momento del club azzurro può aiutare ad allontanarlo da Gattuso

Calciomercato Napoli le ultime - Voglia di muscoli da scudetto. Preferibilmente a centrocampo. L’Inter rivoluzionata di gennaio potrebbe cambiare ulteriormente faccia in mezzo, dove dopo Eriksen non è da escludere un altro colpo sotto lo striscione del traguardo. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tirando in ballo la SSC Napoli.

Calciomercato Inter, Allan se parte Vecino?