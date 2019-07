Sportitalia - Domani l'Inter incontra il Man Utd, pronti 70 milioni per Lukaku! Via libera per Icardi, Juve in pole ma Higuain vuole restare

Calciomercato Napoli - intrecco di attaccanti. Icardi pronto a lasciare l'Inter. Il club domani parlerà con il Manchester United per Lukaku. Juve in pole e poi Napoli! Roma segue ancora Gonzalo Higuain, domani può essere un giorno chiave per le trattative. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sportitalia ed evidenziati da CalcioNapoli24.

Calciomercato - Icardi più Juve che Napoli! Lukaku, pronto l'assalto dell'Inter

Mercato Inter - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: