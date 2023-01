Inter-Napoli, Inzaghi si gioca il futuro: possibile addio a fine stagione in caso di ko

Calciomercato - Inter-Napoli non solo sarà decisiva per il prosieguo in campionato nerazzurro, ma anche per lo stesso futuro dell’allenatore interista.

Secondo quanto infatti riporta TMW, in caso di sconfitta contro la squadra di Luciano Spalletti tra 3 giorni, ci potrebbero essere serissime ripercussioni sul futuro dell’ex Lazio in vista di fine campionato.

Inter-Napoli, Inzaghi si gioca la panchina

Ecco quanto si legge: “Nessuno disconosce il lavoro fatto da Inzaghi nella passata stagione. Le due Coppe vinte sono state un bel biglietto da visita, ma lo scudetto perso rimane ancora una ferita aperta che deve essere rimarginata. Il 4 gennaio contro il Napoli si deve cambiare e partire bene, per Inzaghi è vietato sbagliare, un'eventuale sconfitta contro Spalletti potrebbe avere effetti pesanti sulla stagione e sul futuro del tecnico nerazzurro. Visto quello che c'è in ballo e considerando l'alto rischio del match, è lui l'allenatore osservato speciale alla ripartenza”. Con un contratto fino al 2024, per l'allenatore ci sarebbe dunque l'esonero nel caso.