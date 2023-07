Inter, Ausilio svela: "Kvaratskhelia era sui nostri taccuini, non lo abbiamo preso perché..."

Calciomercato - Retroscena Inter su Kvicha Kvaratskhelia. Lo svela il Ds nerazzurro Piero Ausilio presente all‚Äôevento ‚ÄúSport e musica nell'era della performance. Basta ancora il solo talento?‚ÄĚ.

Ecco le parole del dirigente: ‚ÄúKvaratskhelia non √® spuntato dal nulla. Nei nostri taccuini era gi√† ritenuto importante, non lo abbiamo preso per√≤ perch√© non funzionale al nostro sistema di gioco. Lo conoscevamo gi√†, cos√¨ come anche Roma o Juventus che per motivi di modulo potevano prenderlo. Il Napoli ha approfittato di un'ottima situazione e sono stati veramente bravi‚ÄĚ.