Insigne-Toronto, Sky: proseguono i contatti, quinquennale a quasi 16 milioni a stagione! Giocatore molto tentato

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Sembra essere davvero caldissima la pista che potrebbe portare Lorenzo Insigne dall'altra parte dell'Oceano. La trattativa col Toronto, infatti, va avanti ed emergono nuovi dettagli rivelati da Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Insigne-Toronto, i dettagli dell'offerta

I contatti tra le parti proseguono e queste sono le specificità della proposta fatta al capitano del Napoli: contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati. Il giocatore non ha ancora accettato l'offerta ma è, come è normale che sia, fortemente tentato. La risposta però dovrà arrivare a stretto giro di tempo, in virtù del fatto che poi il contratto firmato andrebbe depositato entro marzo per poi trasferirsi a giugno.