Insigne non rinnova ancora, TuttoSport: tutti lo vogliono, tre top club sulle sue tracce

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi sul futuro di Lorenzo Insigne. Il numero 10 della Nazionale, nato a Frattamaggiore e con la maglia azzurra ininterrottamente dal 2012 sogna di concludere la carriera con la fascia da capitano nella squadra della propria città, ma adesso si avvicina la scadenza del contratto (giugno 2022) e dalla SSC Napoli non arrivano segnali concreti per un rinnovo.

Calciomercato Napoli, tutti vogliono Insigne

Anzi, nei giorni scorsi il presidente De Laurentiis ha regalato una battuta per nulla confortante in tempi di ristrettezze contrattuali: «I miei giocatori stanno facendo benissimo con le Nazionali, va a finire che mi chiederanno degli aumenti...». Insomma, Lorenzo va a scadenza tra un anno, vorrebbe rinnovare e ora guadagna circa 4 milioni e mezzo. A questo punto l'interrogativo di TuttoSport è lecito: guadagnar meno pur di restare profeta in patria o ceder alle serene di Milan, Inter o Atletico Madrid?