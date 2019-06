Insigne-Atletico, Il Mattino - Assalto Simeone, Lorenzo e Raiola aprono alla trattativa: le cifre

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia amopio spazio al calciomercato e lancia una nuova pista che porta l'Atletico Madrid di Simeone sulle tracce di Lorenzo Insigne. Il club spagnolo secondo il quotidiano prepara l'affondo con il Napoli per Lorenzo Insigne.

I colchoneros ne hanno già parlato con Mino Raiola che ha spiegato che, al di là delle parole, Insigne non è incedibile. Ma servono molto più dei 55 milioni di euro messi sul piatto fino ad adesso.

Il punto è che il capitano azzurro ha aperto alla trattativa: gli piace la Liga e l'esperienza spagnola, con Simeone, non gli dispiacerebbe affatto. De Laurentiis non vuole fare sconti: ma sa che Ancelotti non va pazzo per il talento di Frattamaggiore e che quindi non farebbe drammi in caso di sua partenza.

E poiché questo è un mercato in cui Ancelotti deve essere accontentato, se dovesse davvero l'Atletico spingersi a offrire 80 milioni per Insigne, il Napoli comincerà davvero a pensare all'ipotesi di una separazione.

Stando alle versioni spagnole, al giocatore è stato prospettato un ingaggio per 5 anni da 6,5 milioni a stagione.