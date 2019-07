Inglese-Parma? I ducali virano su Cornelius, il Napoli per ora non abbassa le pretese

Calcio Mercato Napoli - Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano sta lavorando per completare il gruppo. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono tre le trattative più calde:

"Se riuscisse ad acquistare Pezzella, Kulusevski e Cornelius, il Parma potrebbe affrontare la seconda parte del mercato con maggiore serenità. L’obiettivo, sempre dichiarato, è Roberto Inglese, ma il Napoli per ora non abbassa le pretese. Per questa ragione il Parma intende cautelarsi con Cornelius"