Infortunio Jovic, il papà: "E' depresso e spaventato, non ci aspettavamo potesse succedere"

Notizie Napoli calcio. Luka Jovic, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Napoli, si è reso protagonisa di un episodio davvero singolare: mentre si allenava a casa si è infortunato seriamente riportando una frattura extra-articolare nell’osso del calcagno del piede destro. In sostanza previsti tre mesi di stop.

Il padre dell'attaccante serbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mundo Deportivo:

"Mio figlio è depresso ed anche un po' spaventato. È terribile. Siamo rimasti sorpresi da questa notizia. Non ce l’aspettavamo. Si stava preparando a casa, a Belgrado, secondo il programma d’allenamento del club: durante un esercizio ha provato un grande dolore. Non immaginavamo potesse essere una cosa così grave. Non si sa ancora nulla, saranno necessari esami più dettagliati per sapere quanto tempo dovrà rimanere fermo".