In difesa per il Napoli può sfumare una delle opzioni per sostituire Kim Min-Jae

In difesa per il Napoli può sfumare una delle opzioni per sostituire l'ormai partente Kim Min-Jae, come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Dalla Germania rimbalza la notizia che il giapponese Ko Itakura intende restare al Borussia M’gladbach.

Itakura rifiuta il Napoli

Calcio Napoli - Secondo quanto scrive il giornalista di Sky Sport De Florian Plettenberg, Itakura ha deciso di restare al Borussia Monchengladbach. Il difensore centrale ha rifiutato l’offerta del club saudita Al-Hilal e anche quella del Napoli.

Il giornalista attraverso il profilo Twitter ha scritto: