220 milioni per convincere il Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia possono giocare ancora insieme

Calciomercato Napoli - Il Napoli rischia di dire addio ai propri campioni in vista della prossima estate. Perché il calciomercato è alle porte e si parla del possibile doppio addio di Osimhen e Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia verso il PSG

Occhio a quello che può accadere da un momento all'altro nella rosa azzurra. Perché si parla della posizione di Osimhen e Kvaratskhelia in bilico e che possono portare una pioggia di milioni nelle casse del Napoli di Aurelio De Laurentiis. I due giovani giocatori sono tra i più seguiti in Europa dopo la scorsa stagione, ma anche quest'anno stanno dimostrando di essere di un livello alto. Sia Osimhen che Kvaratskhelia rischiano di andar via e giocare anche per lo stesso club:

Osimhen può lasciare Napoli e questo lo si sa già da tempo, con precisione da quando ha firmato il rinnovo col club azzurro e con l'inserimento di una clausola rescissoria da 120 milioni. Il suo sogno è la Premier League, ma a pagare quella cifra e a convincerlo con un maxi contratto può essere il PSG che perderà Mbappe (pronto a firmare col Real Madrid) e che cerca quindi più di un sostituto.

può lasciare e questo lo si sa già da tempo, con precisione da quando ha firmato il rinnovo col club azzurro e con l'inserimento di una clausola rescissoria da 120 milioni. Il suo sogno è la Premier League, ma a pagare quella cifra e a convincerlo con un maxi contratto può essere il che perderà Mbappe (pronto a firmare col Real Madrid) e che cerca quindi più di un sostituto. kvaratskhelia per questo motivo, come riportato anche da Il Mattino, è l'altro giocatore nel mirino del PSG che può trattare con il Napoli per il doppio colpo. Non è incedibile, ma non sarà svenduto. Per questo 100 milioni potrebbero andare bene ad ADL che sommati ai 120 di Osi potrebbe incassare 220 milioni dal PSG per la cessione di Osimhen e Kvaratskhelia.