Calciomercato Napoli - Si cercano acquisti in Serie A, lo scrive il collega de Il Roma, Giovanni Scotto, che dà ormai per scontato l'addio di Piotr Zielinski:

"A centrocampo l'obiettivo per ora è Samardzic dell'Udinese: il Napoli offre 20 milioni più bonus. Operazione che servirà anche a prendere l'erede di Zielinski, che partirà a parametro zero. Il suo agente il prossimo mese inizierà i colloqui con l'Inter per trovare un accordo dal 1 luglio".