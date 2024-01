Il Roma - Trattativa ad oltranza col padre di Samardzic: svelata la distanza col Napoli, le cifre

Ultime notizie calciomercato - Il Napoli continua a lavorare per rinforzarsi a gennaio, e dopo l'arrivo di Mazzocchi si cerca di chiudere per Lazar Samardzic, numericamente il sostituto di Elif Elmas partito direzione Lipsia.

Il collega de Il Roma, Giovanni Scotto, su Twitter scrive:

"Mentre si attende l'annuncio per Pasquale Mazzocchi (oggi il primo allenamento) il Napoli tratta con gli agenti di Samardzic (tra cui il padre) per trovare l'accordo sull'ingaggio. De Laurentiis offre 2 mln per quattro anni, la richiesta del centrocampista è di 3.5. Si prova a trovare una quadra riducendo la durata del contratto. Resta confermata la reciproca volontà di chiudere, ma occorre far presto perché la concorrenza è in agguato".