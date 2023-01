Il Roma, Scotto: "Tutto fatto per lo scambio Sirigu-Gollini! Demme può ancora lasciare il Napoli"

Giovanni Scotto, collega de Il Roma, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss

"Scambio Sirigu-Gollini è quasi tutto fatto. Ci sono le rciproche volontà per la riuscita dell'affare. Sirigu ha chiesto la cessione e il Napoli lo ha accontentato con Gollini che arriva per rilanciarsi con gli azzurri che prendono un secondo sicuramente affidabile.

C'è molta concorrenza per Ounahi e al Napoli non piacciono le aste. Il giocatore piaceva già da prima del Mondiale e dopo l'ottima figura del Marocco in Qatar la quotazione è aumentata. Adesso Giuntoli aspetterà la fine della stagione per vedere se il giocatore abbassa le sue pretese.

Demme può ancora andare via se dovesse arrivare l'offerta di 10 mln e se ci dovesse essere un cleb disposto a pagargli l'ingaggio.

Cheddira? Io non faccio differenza tra Napoli e Bari e lo considero un giocatore di famiglia. Se dovesse arrivare una grande offerta il Napoli non ostacolerà la partenza dal Bari, ma se così non dovesse arrivare, potrebbe arrivare in azzurro per essere valorizzato ancora di più".