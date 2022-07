Calciomercato Napoli - Tentativo in extremis della Lazio per David Ospina. A scrivere questa indiscrezione è Giovanni Scotto del quotidiano Il Roma su Twitter. Il portiere colombiano da oggi è ufficialmente svincolato.

Ecco cosa scrive Scotto:

"Tentativo della Lazio per Ospina. Difficile perché sarebbe vicino all'accordo con l'Al-Nassr per un ingaggio da 3.5 mln per due anni. Il portiere si è svincolato dal Napoli"