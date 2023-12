Il Roma, Scotto rivela: "Proposto Bonucci al Napoli! Difensore centrale, 7 nomi nel mirino"

Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto, collega de Il Roma, ha fatto il punto ella situazione sul difensore centrale pr gennaio attraverso i propri canali social: “Per il centrale difensivo si cerca chi conosce la Serie A. L'infortunio di Natan (fermo 1 mese e mezzo) frena l'idea di cedere Ostigard. Si cerca comunque un centrale: Buongiorno, Dragusin e Lucumi richiedono un investimento importante. Idea Rugani (scadenza giugno 2024) se non dovesse rinnovare con la Juventus, ma l'ingaggio di 3 mln è un problema. Proposto Bonucci, che al momento non interessa. Difficile arrivare a Demiral dopo lo stop al Decreto Crescita, così come i difensori con ingaggio alto, come Lenglet. Il Napoli è tentato dalla clausola di Itakura (15 mln) ma il giocatore non è a posto fisicamente".