Il Roma, Scotto: "Richieste ingiuste del Real Madrid per James. Hysaj lontano dall'Atletico, distanza tra le parti"

Giovanni Scotto, del Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La richiesta del Real Madrid è ingiusta, anche perché con un dilazionamento il Napoli potrebbe anche pagare un po’ di più per James Rodriguez.

Verdi piace al Torino, ma se Cairo non sborsa almeno 20 milioni di euro. Ma in questo momento il patron sta facendo un paio di conti per capire se questa sia la cifra adatta.

L’Atletico Madrid cerca terzini, ecco perché è su Hysaj. Ma è più lontano per distanza sulle cifre. Per Mario Rui solo sondaggi, ma nemmeno troppo convinti”.