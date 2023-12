Il Roma, Scotto: "Panchina Napoli, Palladino nel mirino di ADL e resta l'idea Conte"

Calciomercato Napoli - "Raffaele Palladino resta nei pensieri di De Laurentiis per la prossima stagione. Oggi sarà osservato speciale. E' in scadenza e a giugno dovrebbe liberarsi. Difficile oggi arrivare a Thiago Motta, sia per le incomprensioni della scorsa estate, sia perché è nel mirino del Milan (sarebbero già partiti dei contatti). Antonio Conte resta un'idea del presidente del Napoli, ma l'allenatore pugliese punta al ritorno alla Juventus, che dovrebbe dire addio ad Allegri". E' quanto scrive Giovanni Scotto, collega de Il Roma, sui propri canali social.