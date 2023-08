Calciomercato Napoli - “Hirving Lozano va al Psv per 15 milioni più di due bonus. Il calciatore si è decurtato lo stipendio. Si tratta di un ritorno nel club che lo ha lanciato in Europa”, scrive così il collega de Il Roma, Giovanni Scotto, che conferma quindi la fumata bianca per il messicano in Olanda.