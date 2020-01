"Il Napoli sta provando a prendere Alessandro Tripaldelli del Sassuolo in prestito. Giovane terzino nazionale under 21, non occuperebbe posto in lista e può arrivare anche senza la partenza di Ghoulam. Younes continua a rifiutare la cessione, ma rischia di finire fuori rosa": questo il tweet di Giovanni Scotto, giornalista del Roma, sul proprio profilo social.