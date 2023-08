Il Roma, Scotto: "Gaetano resta a Napoli, conferma anche per Zanoli nonostante la richiesta d'uscita"

Calciomercato Napoli - "Gianluca Gaetano resta a Napoli. Il mancato arrivo di Veiga trattiene l'ex Primavera, che ha molte offerte dalla Serie A, ma che sarà un'alternativa a Zielinski . In lista di sbarco resta Diego Demme, che ancora non ha trovato un'offerta che lo convince. Conferma in vista anche per Zanoli, nonostante abbia chiesto ufficialmente di partire. Serve una buona riserva per Di Lorenzo e al ragazzo è stato promesso spazio".

Così Giovanni Scotto, collega de Il Roma, fa il punto sul mercato partenopeo sul proprio profilo Facebook.