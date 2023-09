Il Roma, Scotto: "Demme resta a Napoli fino a gennaio, rifiutata anche risoluzione contrattuale"

Calciomercato Napoli - Anche se il mercato in entrata è chiuso ormai da un po', arrivano aggiornamento riguardanti Diego Demme considerando che alcune finestre internazionali sono ancora disponibili. Difficilmente, però, tramite queste si riuscirà a piazzare l'esubero azzurro.

Mercato Napoli, Demme verso la permanenza

Appuntamento più verosimilmente nel 2024 come riporta il collega de Il Roma, Giovanni Scotto: "Salvo "miracoli", Diego Demme resta a Napoli. Ieri contatto con l'agente del calciatore, che ha comunicato che al momento non ci sono offerte concrete per il centrocampista. Il tedesco resterà in azzurro ma sarà fuori dal progetto. Ha anche rifiutato la risoluzione consensuale del contratto per poter trovare squadra in futuro da svincolato. Il suo stipendio lordo di quasi 4 milioni peserà sulle casse del club almeno fino a gennaio, quando aprirà la prossima sessione di mercato.