Notizie calcio. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen che è seguito con attenzione dal Chelsea:

"Il Napoli non vuole cedere Osimhen a gennaio. Contatti tra il Chelsea e il club azzurro, che per ora ha rifiutato ogni trattativa. Se ne parlerà in estate. Gli inglesi ci proveranno ancora ancora, visto che Broja e Jackson non convincono e Pochettino chiede un attaccante già a gennaio".