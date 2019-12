Il Roma, Scotto: "Contatti da ottobre con Gattuso, è lui il prescelto in caso di esonero di Ancelotti"

Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto, collega de Il Roma, ha rilasciato su twitter alcune dichiarazioni in merito alla situazione della panchina della Ssc Napoli:

"I contatti tra il ds Giuntoli e Jorge Mendes (agente di Gattuso) sono cominciati già verso fine ottobre. In caso di esonero di Ancelotti è lui il prescelto. Accetterebbe ruolo di traghettatore con rinnovo automatico in caso di zona Champions. Deciderà DeLaurentiis. Dalle parole di Ancelotti (che non risponde sulla fiducia di De Laurentiis) c’è la sensazione chiara che anche l’allenatore sa di essere fortemente in discussione. Potrebbero esserci novità dopo il Genk".