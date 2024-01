Il Roma - Ritorno di fiamma Samardzic e Gaetano-Empoli: il punto sul mercato del Napoli

Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto, collega de Il Roma, ha fatto il punto sul mercato azzurro fra entrata e uscita via Twitter:

"Dopo il ripensamento del Frosinone per Popovic (aveva garantito di liberare il posto da extracomunitario) il Napoli ha deciso di rompere anche l'accordo per Zerbin. L'esterno passerà in prestito al Monza, che prenderà anche Popovic con l'impegno a trovargli spazio. Il trequartista potrà firmare con gli azzurri solo dopo che avrà trovato squadra fino al termine della stagione.

L'Empoli insiste per Gaetano, il Napoli chiede tempo e lavora su Mangala, che può arrivare solo in prestito con obbligo di riscatto. Si tratta sulla cifra: il Nottingham Forest chiede 25 mln. Più difficili Lukic (gradito a Mazzarri) e Barak. Niente ritorno di fiamma per Samardzic: De Laurentiis non ha gradito il comportamento del padre. In difesa la speranza resta Perez. Theate costa troppo. Si aspetta un'opportunità per un centrale che conosce la Serie A e non si escludono sorprese. Ostigard verso la conferma nonostante la richiesta del Genoa, al quale il Napoli non ha voluto dare Zanoli dopo la trattativa al rialzo per Dragusin".