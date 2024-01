Ultime notizie calciomercato - Il Napoli continua a lavorare per rinforzarsi a gennaio, e dopo l'arrivo di Mazzocchi si cerca di trovare un nuovo difensore centrale. Non solo Dragusin, perché piace anche Buongiorno del Torino.

Il collega de Il Roma, Giovanni Scotto, su Twitter scrive:

"Politano spinge per il rinnovo. Se ne parlerà dopo il mercato, così come per il prolungamento di Kvaratskhelia, che si aspetta un ingaggio di almeno 3 mln a stagione".