Il Roma - Passi in avanti per Samardzic-Dragusin: trattative avanzate, i dettagli

Ultime news calciomercato Napoli - Con un tweet, il giornalista Giovanni Scotto de Il Roma ha raccontato le ultime vicende sulle trattative Samardzic-Dragusin:

"Si lavora su Samardzic e Dragusin. Per ora nessuna altra trattativa in entrata. Per il difensore si attende l'ok degli agenti, che aspettano ancora il Tottenham. C'è l'intesa economica sia con l'Udinese che con il Genoa, da definire l'accordo con i due giocatori ma ci sono passi avanti. A Samardizc un ingaggio da 2.5 mln per 5 anni. Ostigard verso il Genoa se lo vorrà come contropartita per Dragusin".