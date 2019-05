Il Roma - Ilicic e Castagne, trattative in stand-by: il Napoli proverà a prenderli a parametro zero la prossima estate

Giovanni Di Lorenzo è il primo colpo del Napoli ma gli azzurri continuano a lavorare sul mercato. Il diesse Giuntoli ieri è stato a Milano per incontrare alcuni club e agenti per il punto della situazione. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma.

Si stanno arenando i discorsi con l'Atalanta per Ilicic e Castagne: con la conferma di Gasperini e la Champions da fare, i bergamaschi vorrebbero trattenere tutti. Il Napoli però non molla e lavorerà per provare a prenderli al massimo la prossima estate a zero.