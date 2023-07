Il Roma - Il Napoli non vuole andare oltre i 3mln di stipendio per il sostituto di Kim! Sette nomi, uno piace a De Laurentiis

Calciomercato Napoli - L’ingaggio dell’erede di Kim Min-jae (nella sua attuale squadra) non dovrebbe andare oltre i due milioni (in questo modo l’offerta azzurra può arrivare a 2.5 o 3 ed essere attraente) e il costo del cartellino non oltre i 25-30 milioni di euro. Lo scrive l'edizione odierna de Il Roma.

Il Napoli non vorrebbe prendere un difensore con uno stipendio più alto di quello di Kim, e dopo appena un anno non vorrebbe spendere una cifra troppo più alta di quella che servì un anno fa. Dovrebbero essere da scartare, quindi, molti nomi di giocatori costosi, almeno dai 40 milioni a salire. Tra l’altro questa estate il mercato dei difensori vede cifre mai raggiunte in passato: basti pensare a Josko Gvardiol, preso dal Manchester City dal Lipsia per oltre 100 milioni di euro.

Guardando sempre in Premier League, Max Kilman resta “prendibile”, ma il Wolverhampton vorrebbe tenerlo. Robin Koch del Leeds e il tedesco Bella-Kotchap del Southampton rientrano nei parametri del Napoli e vanno tenuti in considerazione, così come il francese della Real Sociedad Robin Le Normand, che però ha una clausola da 40 milioni di euro. Stesso prezzo di Scalvini dell’Atalanta. A De Laurentiis piace il giapponese Ko Itakura (costa 25 milioni), ma anche in questo caso il Borussia Monchengladbach fa resistenza perchè è arrivato appena un anno fa. Anche l’olandese Danilho Doekhi dell’Union Berlino, che pure piace parecchio, è arrivato appena un anno fa ed è difficile da prendere.