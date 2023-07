Il Roma - De Laurentiis ha detto di aspettare sul mercato, tra i motivi c'è anche Garcia

Calciomercato Napoli - Un nome per il prossimo difensore del Napoli? Nessuno. Nel senso che questo nome non c’è ancora. Lo scrive l'edizione odierna de Il Roma.

Il club azzurro non ha ancora fatto alcun affondo. Siamo ancora ai “piace”, “gradito”, “è nella lista”. Sicuramente qualche sondaggio è partito, ma nulla di decisivo. Il motivo è semplice: De Laurentiis ha detto di aspettare. I motivi sono molteplici. Anche se sembra questione di ore, l’addio di Kim non è ancora ufficiale. In questi giorni il mercato dei difensori sta vivendo dei paradossi incredibili, con cifre per i “centrali” che stanno toccando somme senza precedenti. Al contrario di come qualcuno ha detto, il nuovo allenatore Rudi Garcia non ha messo alcuna fretta. C’è tempo: innanzitutto il Napoli partirà per il ritiro di Dimaro solo il 14 luglio, e poi perché si può lavorare qualche giorno anche senza quattro difensori.

Il francese ha bisogno di tempo per conoscere quelli che già ci sono, non deve correre. L’anno scorso il sostituto di Koulibaly, che fu per l’appunto Kim, arrivò dopo 11 giorni, e non dopo undici ore. E infine c’è De Laurentiis, che ora sta dando priorità al rinnovo di Osimhen assieme all’ad Chiavelli. Energie concentrate su questo, anche perché prima di dare il via libera al nuovo ds (di fatto dovrebbe essere Maurizio Micheli, ma non è ancora sicuro) deve sistemare proprio con quest’ultimo alcune situazioni contrattuali. Infatti sia lui che Leonardo Mantovani, suo braccio destro (anche se i due dicono di lavorare in modo paritario) avranno bisogno di un accordo ex novo. E quindi bisognerà prima sistemare tutte queste cose e poi dare mandato a Micheli per andare a prendere questo benedetto difensore.

Ad oggi, quindi, solo idee. Con buona pace degli stressatissimi tifosi dei social (chiaramente un parte) che vogliono il nome definitivo adesso, chiedendo a chi racconta il mercato di vestirsi da “indovino”, o all’occorrenza da bookmaker, con l’obbligo, però, di dare la dritta giusta senza appello. E quindi provando a fare la “lista” di nomi, sembra sicuramente più interessante definire l’identikit del difensore che il Napoli sta cercando per sostituire il coreano, che oggi dovrebbe fare le visite con il Bayern Monaco, e subito dopo si aspetta l’annuncio ufficiale.