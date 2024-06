Il Roma - Conte ha scelto il modulo, niente rivoluzione: chiede tre colpi! E punterà su Caprile-Folorunsho

"Pochi innesti tra i titolari e la tentazione per la difesa a quattro: per l’allenatore la rivoluzione sarà nella testa", è questo l'articolo a firma di Giovanni Scotto per Il Roma, secondo il quale Conte ha già in mente il nuovo Napoli:

"Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato ancora una volta di “rivoluzione”. Lo ha fatto anche nel comunicato di ieri, quando ha presentato Antonio Conte. Viene spontaneo pensare a una rivoluzione tecnica, con tanti cambiamenti tra i giocatori. Può essere, ma nella mente del nuovo allenatore la rivoluzione dovrà essere soprattutto nella testa. Conte vuole una mentalità diversa, improntata solo sulla vittoria e sul dare tutto, a partire dagli allenamenti. Punterà dritto alla conquista della Coppa Italia (che sarà pure il primo impegno ufficiale, con subito gara da dentro o fuori) e al ritorno in Champions League. Conte, a quanto pare, non pensa a una rivoluzione nella rosa: l’assenza delle coppe europee alleggerisce il lavoro sul mercato. Non servirà una rosa profonda per fare turnover, perché non ce ne sarà bisogno. Il lavoro si concentrerà su 13-14 titolari, sfruttando poi la rosa attuale, già ampia. Da capire chi andrà via, ma gli innesti dai prestiti saranno già tanti e di qualità: dentro Caprile, Folorunsho e Gaetano, solo per citare i più importanti.

Conte avrebbe chiesto “solo” tre rinforzi: un difensore bravo sia con la difesa a tre che a quattro. Un centrocampista di qualità per sostituire Zielinski, e ovviamente l’eventuale erede di Osimhen. Per il resto l’allenatore vuole lavorare con chi c’è già, salvo i prestiti che andranno via, come Gollini, Dendoncker e Traoré. La settimana tipo permetterà a Conte di lavorare sui meccanismi e cementare il gruppo e la coesione. Dal punto di vista tattico è ancora presto per sbilanciarsi, ma non bisogna escludere che l’allenatore pugliese possa cominciare a lavorare con la difesa a quattro. La conferma di Di Lorenzo (da lui richiesta, così come quella di Kvaratskhelia) sarebbe lo spunto per provare nelle prime settimane di lavoro un 4-2-3-1, modulo che Conte riterrebbe ideale con la rosa attuale.

Solo un esperimento, non certo il modulo che potrebbe utilizzare ufficialmente. Ma la difesa a quattro permetterebbe a Conte di lavorare in continuità, perché è innegabile che le cose migliori il Napoli le ha fatto vedere con questo schieramento. La difesa a tre, con un 3-5-2 o un 3-4-3 sono le immediate alternative. Difficilmente si vedrà un Napoli “camaleontico”, Conte preferisce seguire un solco preciso. Dopo l’addio al Tottenham ha parlato di come la difesa a quattro poteva essere funzionale: lo fece in un’intervista con il giornalista del Daily Telegraph Matt Law. «Conte - ha rivelato poi il cronista - mi ha mostrato un nuovo assetto tattico che vorrebbe testare quando tornerà in panchina, formato da una difesa a quattro, ma ha insistito sul fatto che la difesa a tre utilizzata in Inghilterra, tra Chelsea e Tottenham, non è stata negativa»".