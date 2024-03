Il Roma - Calzona non sarà confermato, ADL ha contattato già Italiano! Palladino l'alternativa

Calciomercato Napoli - Nuovo allenatore dei partenopei nella prossima stagione, il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, si sbilancia: non sarà Francesco Calzona, che non sarà confermato da De Laurentiis.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma:

"Sono convinto che Calzona non resterà, anche con un’ipotetica qualificazione in Champions che sarebbe un grandissimo risultato. Credo che De Laurentiis cambierà perché la conferma di Calzona sarebbe la certificazione di una mancanza di progettualità. Calzona, prima di Napoli-Genoa, non era nelle idee di De Laurentiis. Da quello che mi risulta, De Laurentiis ha in mente qualcosa che possa essere l’inizio di un nuovo progetto. Calzona è venuto a dare una mano, ha fatto tanto per il Napoli e darà tutto fino alla fine. L’idea è di prendere un allenatore che ha fame. Mi risulta, e ci metto la faccia, che Italiano non resterà alla Fiorentina e credo che ci sia già stato qualche colloquio con lui. Anche il nome di Palladino è gradito. Meluso? Italiano non chiede la sua conferma, almeno non credo. De Laurentiis, però, vuole dargli comunque fiducia, non avrebbe intenzione di cambiare. Gimenez? Lui è tra i nomi forti. C’è Zirkzee, Vlahovic, ma sono già nomi di primo piano. Togliendo ovviamente i vari mostri sacri. De Laurentiis deve muoversi, soprattutto sugli allenatori".