Il Roma - Altro che addio al Napoli, Osimhen ha opzionato la casa di Ciro Ferrara!

Calciomercato Napoli - Mentre l'Al-Hilal lo tenta e il PSG aspetta l'evoluzione del futuro di Mbappé, spunta un gesto di Victor Osimhen che farebbe pensare che la permanenza a Napoli ad oggi è l'opzione più accreditata.

A raccontarla è l'edizione odierna de Il Roma, con un articolo a firma di Salvatore Caiazza:

"Da Koulibaly a Kim Min-jae. E presto forse ad Osimhen. È molto ambita la casa di Ciro Ferrara che dà sul Golfo di Napoli. L’ex difensore azzurro ha avuto per molti anni come affittuario il difensore senegalese. Che quando andò al Chelsea la cedette al coreano. A giugno scorso, però, l’appartamento si è liberato. Ma a breve potrebbe di nuovo essere occupato. Da chi? Da uno dei bomber più forti del mondo. Osimhen, infatti, ha opzionato l’abitazione di Ferrara. Non si è ancora trasferito perché sta aspettando l’evoluzione della sua posizione con il Napoli. Dovesse rinnovare allora farebbe in fretta e in furia il trasloco godersi la splendida dimora. Dovesse, invece, chiamare il Psg a quel punto salterebbe tutto. Di sicuro, però, Victor sta dimostrando l’attaccamento alla città e anche al club. Se fosse stato sicuro di un suo addio neanche sarebbe andato a proporre un contratto di affitto ad un grande ex partenopeo. Ed, invece, l’ha fatto. E questo dimostra che ama il Napoli e non lo vuole abbandonare così facilmente.

Il suo agente italiano Calenda è rimasto cinque giorni a Dimaro Folgarida per parlare a più riprese con il presidente De Laurentiis. Si è cercato di trovare una quadra il prima possibile ma le parti si sono date appuntamento a Castel di Sangro. Si discute ad oltranza, dunque, sperando che il Paris Saint Germain rimanga sempre dormiente. Nei due giorni liberi il bomber è volato proprio nella capitale francese ma non per incontrare quelli del Psg. È solo un viaggio di piacere prima di rimettersi di nuovo al lavoro agli ordini di Garcia in Abruzzo. Nella settimana di lavoro in Trentino ha subito mostrato la sua fame di vittorie. Ha lottato come se fosse una gara ufficiale contro la Spal e avrebbe voluto segnare un gol già in amichevole.

ADL sa bene quanto Osi sia fondamentale per poter ambire nuovamente allo scudetto. Proprio per questo motivo ha alzato il costo del cartellino del calciatore a 200 milioni di euro. Il Bayern Monaco se ne è scappato. Il Psg è rimasto fermo e non ha mai presentato una proposta ufficiale. Purtroppo, però, la chiusura del mercato è ancora lontana. Il presidente, però, si è dato una deadline. Dopo il 12 agosto non ci saranno più eventuali sorprese. A Castel di Sangro, comunque, continuerà il suo lavoro di convincimento. C’è quasi un accordo sullo stipendio aumentato mentre si è fermi sulla clausola rescissoria. Che Osimhen vorrebbe di cento milioni per evitare che a giugno prossimo qualche club possa tirarsi indietro nuovamente. Intanto Ciro Ferrara aspetta e spera che Victor possa restare per andare a vivere nella sua casa di fronte al Golfo".