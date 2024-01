Il Napoli vuole Soumaré, ma a Siviglia frenano: presa una decisione sul suo futuro

Il Napoli vuole Boubakary Soumaré, centrocampista di proprietà del Leicester ma attualmente in prestito al Siviglia, per rimpiazzare Zambo Anguissa durante la Coppa d'Africa.

Il club andaluso ha appena acquistato Lucien Agoumé dall'Inter e potrebbe lasciar partire il giocatore ma, secondo El Desmarque, il contratto di Soumaré non prevede infatti alcuna clausola in base alla quale il calciatore possa interrompere unilateralmente il suo prestito in Spagna. Questa decisione spetta esclusivamente al Siviglia che ad oggi non ha alcuna intenzione di farlo. Detto in altre parole: la società biancorossa non è disposta a lasciarlo andare.

