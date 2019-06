Il Napoli su un attaccante, Il Mattino: "Tentazione James, due obiettivi concreti e la voce Diego Costa"

Calciomercato. L'attaccante resta una delle chiavi del mercato del Napoli: aumentare la potenzialità offensiva per la prossima stagione è un obiettivo primario. Il Bayern Monaco non ha riscattato James Rodriguez: l'attaccante colombiano torna al Real Madrid e cambierà squadra. Il profilo seguito riguarda innanzitutto una punta che sappia attaccare la porta e fare gol e affiancare nel compito Milik.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino:

"Tra le voci circolate di top player di prima fascia c'è anche quella relativa a Diego Costa, l'attaccante spagnolo che ha il contratto con l'Atletico Madrid fino al 2021 (accostato al Napoli anche in passato) ma il suo ingaggio è di 10 milioni. Tra i nomi accostati spesso al Napoli c'è quello di Immobile ma non c'è trattativa, così come per Quagliarella, idea lanciata dal presidente De Laurentiis. Il ritorno di Zapata è una delle suggestioni di questo calciomercato: l'attaccante colombiano gradirebbe la destinazione ma non c'è trattativa con l'Atalanta, club con il quale invece è apertissimo il discorso con Castagne".