Il Napoli studia Acerbi, Gazzetta: sondaggio con l'agente, c'è gradimento! La Lazio fissa il prezzo

Il Napoli si sta muovendo per l’operazione più complessa: sostituire un totem come Kalidou Koulibaly, un centrale che nel suo ruolo è ritenuto fra i migliori al mondo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il centrale della Lazio Francesco Acerbi da tempo è in rotta con la tifoseria ed è in partenza da Roma:

"Il Napoli ha fatto un sondaggio con l’agente Federico Pastorello trovando il gradimento del giocatore. Parliamo di un classe 1988 per il quale la Lazio potrà chiedere al massimo 5 milioni anche se il Napoli vorrebbe darne meno. Ma il sondaggio Acerbi serve al club per non restare spiazzato se non andassero in porto altre trattative"