Calciomercato Napoli - Sullo sfondo del mercato c’è un altro nome che potrebbe suscitare l’interesse del Napoli, come racconta Tuttosport.

Oumar Solet, centrale francese in forza al Salisburgo:

“Il classe 2000, però, non sembra convincere del tutto il Napoli a causa dei suoi numerosi infortuni. Anche in questo caso, il club lavorerebbe per un’operazione in prestito con diritto di riscatto”