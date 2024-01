Il Napoli rinuncia a Nehuen Perez, non era la prima scelta! CdM: due motivi spiegano la decisione

Calciomercato Napoli: Nehuen Perez non è mai stata una prima scelta! Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, motivando la decisione del Napoli di rinunciare all'acquisto del difensore argentino dell'Udinese, preferendo puntare su Leo Skiri Ostigard, già in rosa.

Al posto di Perez, infatti, il Napoli aveva provato a prendere Theate, ex Bologna ora al Rennes, ma senza riuscirci. Ecco perché - complice la buona partita di Ostigard in Lazio-Napoli - si è deciso di bloccare la trattativa già conclusa con l'Udinese per 16 milioni più 2 di bonus.

Altre valutazioni che hanno contribuito a questa decisione sono relative alla Lista: il Napoli può fare solo tre cambi e dovrà già escludere almeno due calciatori. Per il Corriere del Mezzogiorno dovrebbero essere esclusi Traorè e Demme.